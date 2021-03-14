«المسماري»: القبض على أبرز قيادات داعش المتورطة في عمليات إرهابية متعددة في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، قامت اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة صباحا، بعمليه نوعية في مدينة أوباري بحي الشارب.

وأكد المسماري، في بيان له، اليوم الأحد، أن العملية استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد ( المكنى أبوعمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرة التنظيم علي المدينة في سنة 2015، حيت قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي.

ولفت المسماري، إلى أن “أبوعمر” أصيب بطلق ناري في البطن خلال الهجوم على الهلال النفطي ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه من الإصابة وتلقي دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.

وأكد الناطق باسم الجيش، أنه تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها أثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا .

وأشار إلى محمد ميلود إلى عاد مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت، حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربع مهندسين إيطاليين في سنة 2016، وطالب بفدية تقدر أربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها.

وتابع:” في عام 2019 اجتمع مع مهدي دنقو أبو البركات في مدينة أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي، كما أن لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر “.

واختتم:” بفضل الله وثم فضل جنود القيادة العامة البواسل أصبح هذا الإرهابي الخطير في قبضة القوات المسلحة العربية الليبية”.