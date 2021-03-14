المشير حفتر يستقبل وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة التبو

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة التبو، في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وبحسب بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي، اليوم الأحد، فإن اللقاء تم خلاله مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.

وتطرق اللقاء إلى حديث وفد القبيلة عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد، مثمنين في ذات الوقت كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

كما أثنى القائد العام، في ختام هذا اللقاء، على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة وقبيلة التبو على وجه الخصوص لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.