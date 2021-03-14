بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور مراسم اليمين الدستورية لحكومة دبيبة

بدأ أعضاء في مجلس النواب، اليوم الأحد، التوافد إلى مدينة طبرق لحضور مراسم آداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمقررة غدا الإثنين، وفقما أعلنت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج. وأشارت الحاج في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضروت جلسة مجلس النواب غدا.

ويضم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 35 وزيرا، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية، فيما حازت النساء 5 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.

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كما شمل التشكيل الوزاري حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، و مبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وكان من المقرر عقد جلسة آداء اليمين في مدينة بنغازي، لكن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق،قال «إن نقل الجلسة لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني»، مؤكدا أن «مدينة بنغازي آمنة».

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