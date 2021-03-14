ديوان محاسبة البيضاء يعلق على احتجاج المصرف التجاري حول تهم بإهدار المال العام

ليبيا – عقّب ديوان محاسبة البيضاء على ما ورد في بيان مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني الذي تناول احتجاجًا على ما نشره الديوان في خبر إحالة مخالفات لمكتب النائب العام على صفحة الديوان الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الديوان وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: إن مزاعم إدارة المصرف لم تتأسّس على أسانيد صحيحة فاعترتها الصحة وجاءت بمنأى عن الحقيقة.

ودحض الديوان ادعاءات المصرف، قائلًا: “إن استغراب إدارة المصرف بقيامنا بنشر تقارير رقابية عبر وسائل الإعلام هو قول جاء بغير صحة”، مشيرًا إلى أنه تولى فقط نشر خبر عام بالإحالة لمكتب النائب العام، دون أن يخوض في عرض تفاصيل التقرير المالي ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطات والاستئثار بمنافع ومصالح غير مشروعة.

ولفت أن بيان المصرف تجاوز القانون وقواعد الحوكمة ووصف خبر الإحالة بـ”التشهير والتضليل”، بدعوى أنه لم يسبق إجراء تبليغ إدارة المصرف عما كشفه من مخالفات وملاحظات.