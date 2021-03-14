طبي بنغازي يفند الأنباء المتداولة حول تحلل جثة في برج الأمل

أخبار ليبيا 24

فندت مدير إدارة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي، الدكتورة فدوى فرطاس، الأنباء المتداولة حول تحلل جثة في برج الأمل الخاص بعزل المصابين فيروس كورونا.

وفي بيان نشره المركز عبر صفحته الرسمية، قالت فرطاس، “إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الجثة المتحللة ببرج الأمل هي معلومات لا أساس لها من الصحة”

وأضافت فرطاس، “إن المريض المعني أستقبله المركز الطبي مع أشخاص وجدوه بالشارع ومكث في الدور الخامس بالبرج الثاني بقسم باطنة رجال ولم يكن ببرج الأمل إطلاقاً”.

وقالت فرطاس أن المركز الطبي خلال فترة علاج المريض تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم إرساله لقسم إيواء العجزة بمنطقة مسة، إلا أنه وافته المنية أمس السبت.

وأكدت فرطاس أن الجثة لم تكن متحللة كون أن أقسام الباطنة هي أكثرها ازدحاماً بالمرضى والمرافقين والأطقم الطبية والطبية المساعدة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله عبارة عن شائعات مغرضة وغير منطقية تهدف إلى إثارة الرأي العام.