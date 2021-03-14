حفتر يستقبل وفدا من مشائخ وأعيان التبو

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة التبو في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد، إضافةً لحديث وفد القبيلة عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد مثمنين في ذات الوقت كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

وأثنى القائد العام في ختام اللقاء على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة وقبيلة التبو على وجه الخصوص لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.