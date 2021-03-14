أعيان المرج: نحذر من الوضع المأساوي الذي أنزلقت إليه بنغازي

قال الشيخ مسعود عمر العرفي، عضو لجنة الـ “75” لملتقى الحوار السياسي، في بيان باسم أعيان وأسر شهداء المرج، اليوم الأحد، إنهم قدموا فلاذات أكبادهم في معركة تحرير بنغازي لتخليصها من الجماعات الإرهابية.

وأضاف “العرفي” في بيانهم حول الانتهاكات والمليشيات المشرعنة في مدينة بنغازي، أنه في الوقت الذي يستنكرون فيه بأشد العبارات في الوضع المأساوي الذي أنزلقت إليه مدينة بنغازي في الاغتيالات وضرب للنساء واقتحام للبيوت وانتهاك الأعراض لم يتوقف وما زالت المدينة تدفع الثمن كل يوم.

وتابع مسعود العرفي:” المدينة تدفع الثمن وشاهدنا ما حدث لأحمد الكوافي والشيخ بريك اللواتي ومن اقتحام للبيوت مما لايدع مجالا للشك عن هذه الأفعال الإرهابية كانت ذات الأسلوب والإدارة”.

وأوضح:” نؤيد البيان الذي أصدرته قبيلة العواقير الأسبوع الماضي وندعمه بكل قوة ونؤيد دعمنا الكامل للمصالحة الوطنية بين الشعب الليبي، وندعو إلى عودة كل المهجرين وإطلاق السجناء باستثناء الذين ثبتت انتمائهم لجماعة داعش وثبت تورطهم في إراقة الدماء.

وأصدرت قبيلة العواقير، بيانا، الأربعاء الماضي، استنكرت فيه فقدان الأمن والأمان والاعتداء على النساء والعائلات في بنغازي من قبل بعض المجموعات التي وصفتهم بـ”خفافيش الظلام.

وقالت القبيلة، في بيانها، الذي ألقاه عدد من أبناء القبيلة:” نترجم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إقامة دولة يسودها العدل والقانون، وفي هذا الوقت تقوم بعض الجهات بالترهيب وانتهاك الحرومات والاعتداء على النساء ودخول البيوت الآمنة والخطف والاعتقال خارج إطار القانون، فضلا عن وجود سجون سرية داخل بنغازي وانتشار الاختفاء القصري”.

وتابع بيان القبيلة:” ما قام به خفافيش الظلام من الاعتداء على العائلات الأمنة واستباحة أرزاق الناس مثلما حدث مع إحدى العائلات أمس، وما قام به الخارجين على القانون في وكالة السوسي من نهب وتخريب”.

واستطرد البيان:” إننا نستنكر هذه الخروقات والصبر قد نفذ، وكلامنا موجه لمن وراء هذه الجماعات، وكما ذكر وزير الداخلية بأن بنغازي ليس آمنة، قبيلة العواقير سيكون لها كلمتها خلال الأيام المقبلة”.