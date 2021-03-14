“السقيفة الليبية” تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي

احتفلت “السقيفة الليبية”، عبر صفحاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، باليوم الوطني للزي الليبي، عبر نشر صور للكُتّاب والفنانين.

وتضمنت الصور التي نشرتها “السقيفة”، صورا للفنان التشكيلي الراحل مرعي التليسي، والفنان الراحل إسماعيل العجيلي.

وشهِد الفيسبوك وتويتر، في ليبيا، حراكًا وطنيًا عبر نشر روّاد هذه المواقع، صورهم وهم يرتدون الزي الوطني التقليدي.

ونشرت “السقيفة الليبية، صورا للفنان التشكيلي علي العبّاني والفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عبدالحليم القماطي، والشاعر والروائي الليبي الدكتورعبدالحفيظ العابد.

وفي أجواءٍ احتفالية باليوم الوطني للزي الليبي، أشارت السقيفة الليبية، في بعض منشوراتها، إلى “زي الزفة الغدامسية”.

وأوضحت السقيقة، عن الزفة الغدامسية، “هذا الزي يقوم العريس بارتدائه يوم عرسه.. وتذكرنا هذه الصورة بأن هناك الكثير من الازياء التقليدية الليبية التي تتميز بها بعض المدن والثقافات وتعتبر غير معروفة على نطاق واسع، وهذا اليوم هو أنسب فرصة للتعريف بها”.

كما تضمنت احتفالية “السقيفة الليبية” صورا أخرى أعادت لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الذكريات والأجواء الاحتفالية التي تفتقر إليها ليبيا اليوم.

ملاحظة هامة: أرجو دمج صور مرعي التليسي وإسماعيل العجيلي في صورة واحدة، صورة للخبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية