حفتر يصدر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة الأيام الماضية.

وشدد حفتر على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض صادرة من النيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونيـة، محذرا كل من يخالف هذه التعليمات بالمحاسبة والمحاكمة.

وتتضمن التعليمات إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، وإلصاق شعاراتها على الآليات العسكرية، وأن تكون حركة كل الآليات العسكريــة وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطنين بنغازي وذلك لمدة شهر واحد، إضافةً إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.