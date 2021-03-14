المجلس الاستشاري: نتواصل مع البرلمان والحكومة لمعاجلة الخروقات التي شابت السلطة الجديدة

عقد المجلس الاستشاري للدولة، برئاسة “خالد المشري”، اليوم الأحد، جلستَه العادية (التاسعة والخمسين) في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة آخر المستجدات السياسية، بحسب بيان صادر عن مجلس الاستشاري.

وقال البيان الصادر، إن أعضاء المجلس بحثوا خلال الجلسة، الخروقات الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية، على حد زعمه.

وادعى البيان، أنه تم الاتفاقُ على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعاجلة هذه الخروقات وتضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري بالاتفاق مع مجلس الدولة، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق مخرجات الحوار السياسي.