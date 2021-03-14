بدء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت

بدء مساء اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بقاعة فندق المهاري بمدينة سرت بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة عميد متقاعد سليم رعد .

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية.

وهذا هو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث من المقرر أن تناقش ممثلو قوات القيادة العامة والوفاق على مدى يومين بنود الاتفاق التي اتفق بشأنها في الاجتماع السابق، ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

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كما تبحث اللجنة ووقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، كما من المقرر مناقشة نتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

ويوم السبت، قررت بلدية سرت بكافة القطاعات والأجهزة الحكومية الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري، يومي الأحد والإثنين، نظرًا لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) بمقرها بالمدينة.

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