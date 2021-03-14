بوشناف يوجه بتشكيل قوة أمنية لتأمين جلسة النواب في طبرق

كلف وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، مدير أمن منفذ مساعد البري العميد عمران عبد القادر، بمهام رئاسة المنطقة الأمنية بطبرق، وذلك في كتاب وجه فيه بتشكيل قوة من كافة مديريات الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى، لتأمين وحماية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في مدينة طبرق يوم غد، حيث ستؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس.
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قناة ليبيا
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