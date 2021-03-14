تشكيل قوة أمنية بطبرق لتأمين جلسة اليمين الدستورية للحكومة

وجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، أمرا بتشكيل قوة من كافة مديريات الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى بالتنسيق مع القوة المكلفة من الإدارة العامة للدعم المركزي.

وأكد وزير الداخلية، في قراره الذي حصلت “الساعة24” على نسخه منه، أن القوة سوف تقوم بتأمين وحماية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في مدينة طبرق غدا الإثنين، لأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أعلن الجمعة الماضي، أن جلسة مجلس النواب الإثنين القادم ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق.

وجاء تغيير مقر عقد جلسة مجلس النواب المقرر خلالها أداء حكومة الوحدة الوطنية أداء اليمين الدستورية، لأسباب لوجستية، بحسب مصادر إعلامية.