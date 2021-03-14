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(218) تنفرد بكشف تفاهمات “تركية أميركية” تحدد مصير المرتزقة في ليبيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت 218 على معلومات حصرية تكشف مصير مرتزقة تركيا في ليبيا، حيث تُشير إلى اتفاق تركي أمريكي يقضي بسحب أنقرة مرتزقتها السوريين من ليبيا خلال فترة 4 أسابيع، بداية من مطلع شهر أبريل المقبل.

وكشف مصدر لـ218 أن هذا الاتفاق تم بين مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

ولم تتوقف التفاهمات “التركية الأميركية” الجديدة حول ليبيا عند ملف المرتزقة فحسب، حيث علمت 218 أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على إجراء مسح جوي دائم، تتولى مسيرات تركية القيام به بالتوافق مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” فوق ليبيا بهدف التحقق من عدم وجود تحشيد أو تحركات لـ”فاغنر”.

وتُشير المعلومات التي تحصلت عليها 218 إلى أن واشنطن لم تختلف مع أنقرة أثناء إبرام هذه التفاهمات، بشأن مستشاريها العسكريين الموجودين في ليبيا.

وتنشر 218 بعد ساعات معلومات أخرى تحصلت عليها بشكل حصري بشأن رعاية تركيا لاجتماع ليبي بحضور 3 مسؤولين بارزين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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