العوامي: “الكرة الآن في ملعب” مجلس النواب بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عز الدين العوامي عضو المؤتمر الوطني السابق، أن قرار الذهاب مباشرة إلى الانتخابات في يد مجلس النواب، مُشددًا على أنه يرى أن في هذا القرار إنقاذ للوطن.

العوامي ذكر – في تصريحات صحفية – “لدينا مدة زمنية محددة فيها استحقاقات زمنية أكثر منها استحقاقات بمسمى آخر، والانتخابات لابد أن يتم التجهيز لها بشكل جيد عبر أمور محددة”.

وأكد على أن “الكرة الآن في ملعب” مجلس النواب حيث هو من بيده نجاح هذه الانتخابات أو عدم نجاحها وتأجيلها، وهو صاحب الاختصاص والمسؤولية الصعبة والقرار في ذلك، موضحًا أنه على المجلس بناءً على طلب المفوضية أن يحدد إما أن يقوم بعملية الاستفتاء على الدستور أو انتخابات حسب المخرجات التي يتم الاتفاق عليها .

وتابع العوامي “أفُضل أن يتم الدخول إلى الانتخابات بشكل مباشر ونبدأ نجهز لها، ولكن هذا الأمر لا أحد يحدده، فقط الكرة في ملعب مجلس النواب هو الذي لديه الاختصاص الذي يحدد لنا هل يذهب لمسار استفتاء أو مسار انتخابات”.

وبيّن أنه إذا تم السير في مسار الانتخابات فحسب طلب رئيس المفوضية يجب أن يصدر قانون الانتخابات قبل نهاية شهر يوليو القادم، مُضيفًا “مجلس النواب هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر، حيث أنه هو من يتخذ قرار أن تتم الانتخابات أم لا من خلال الإجراءات التي يتخذها”.

واسترسل “باقي الأمور ليست صعبة سواء، فمن ناحية الدعم المادي، المبالغ المطلوبة ليست صعبة وما نسمعه عن عبد الحميد الدبيبة أنه يدعم موضوع الانتخابات، والمجتمع الدولي كله مستعد يساعدنا في النواحي الإجرائية التي نحتاجها في عملية الانتخابات”.

وأعرب عن أمله في أن يظل مجلس النواب في انعقاد دائم، مُستطردًا “مجلس النواب ينعقد كل أسبوعين أو كل شهر جلسة، وهذا ليس عمل سياسي ولا عمل يؤدي إلى الوصول بنا إلى انتخابات، فلابد أن تكون هناك جلسات مستمرة ويكونوا متواصلين مع الناس في جلسات دائمة ومعروفة ومحددة بالتواريخ والزمن بحيث أن نصل لنتيجة”.