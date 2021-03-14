«الدبيبة» يناقش أولويات عمل الحكومة في أول اجتماع وزاري

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فإن رئيس الحكومة بحث في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الأحد، الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.