مؤسسة النفط تعلن عن إيرادات شهر فبراير 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن الإيراد العام من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير للعام 2021 قد سجلت مستوى 1,235,710,353.98 دولار امريكي، تم ايداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها والتي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة مؤخرا.

وقال رئيس مجلس الادارة مصطفى صنع الله :”لقد تشرّفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد محمد الدبيّبة بمقرّها في العاصمة طرابلس، وقد كان حديثه واضحا وصريحا في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الانتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني”.

هذا واعطى رئيس الحكومة تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الاجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 م قد بلغ 7,767,439,801.73 دولار امريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الاتاوات والضرائب، لافتة إلى أنها ستستمر في الاعلان عن كل درهم من العائدات المالية، وذلك تماشياً مع مبدأ الافصاح والشفافية الذي انتهجته منذ يناير 2018 وحتى يومنا هذا.