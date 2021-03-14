حفتر يبحث مع أعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش في الحد من عمليات التهريب بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام المشير خليفة حفتر مساء اليوم السبت وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة التبو في مكتبه بمقر القيادة العامة .

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.

وتحدث الوفد عن “التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد”، مثمنين في ذات الوقت كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

وأثنى القائد العام في ختام هذا اللقاء على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة وقبيلة التبو على وجه الخصوص لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية .

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني ألقت القبض فجر اليوم على القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، محمد ميلود محمد التارقي، المكنى أبو عمر” في عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب سبها”.