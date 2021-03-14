الإرهابي محمد ميلود محمد في قبضة القوات المسلحة الليبية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، بيانا كشفت فيه عن قيام مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة لها بعملية نوعية في مدينة أوباري – حي الشارب، حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، المدعو محمد ميلود محمد والمكنى بأبو عمر، والذي يعد أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت.

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