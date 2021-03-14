المشير حفتر يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، وفق ما نشرته القيادة عبر صفحته على «فيسبوك» دون تفاصيل عن اللقاء.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 35 وزارة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي في خطوة لقيت ترحيبا على محليا ودوليا.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال اجتماع المجلس المقرر في مدينة طبرق شرق البلاد غد الاثنين لتولي مهامها في إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا