النقابة العامة لأطباء ليبيا تفتح ملف “لقاح كورونا”

أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أنها طالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين والمتورطين في تأخر وصول لقاح كورونا الى ليبيا قد يكون بسبب الصراع على الرشى والنسب التي يسعون للحصول عليها من الشركات المصنعة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، “وفي الوقت الذي نرى فيه معظم الدول والحكومات تقوم بتطعيم مواطنيها ضد الفيروس ، نجد مسؤولينا والمعنين والمكلفين بهذه الجائحة مازالوا في مرحلة اللقاءات والمقابلات والاجتماعات”.

وأشارت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إلى أن “أحد الأساتذة المحترمين والذي صرح أيضا منذ حوالي ثلاثة اسابيع بأن اللقاح سيصل الى ليبيا خلال أسبوع من ذلك التصريح (مرفق) ، وحتى تاريخه لا توجد اية بوادر لوصول اللقاح ، وماورد بخطاب السيد وزير الصحة المكلف وتنبيه الوزارة مؤخرا بالخصوص (مرفق) خير دليل على صدق كلامنا وبأن النقابة لا تنطق عن الهوى”.

وطرحت النقابة تساؤلا، في بيانها “السؤال الذي يفرض نفسه حاليا وفي ظل هذه الظروف ، هل الحكومة والمسؤولين عن الجائحة عدوا العدة ووفروا كل المتطلبات والضروريات اللازمة لإستقبال الكميات المستهدفة من اللقاح وتقديمه الى المواطنين بالشكل العلمي والفاعل كأماكن للتخزين وفق الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركات المصنعة وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على ذلك وتوفير المستلزمات الطبية المصاحبة ومستلزمات التشغيل وغيرها ، ام نورد اللقاح بمئات الملايين من الدولارات ثم نرميها في القمامة بسبب عدم توفر الأماكن والظروف الملائمة للتخزين أو لسوء الاستعمال؟؟ ويبقى وكأنك يا بوزيد ما غزيت”.

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