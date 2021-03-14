القيادة العامة تكشف تفاصيل استهداف الإرهابي “أبو عمر”

كشفت القيادة العامة للجيش الوطني، تفاصيل العملية النوعية في مدينة أوباري حي الشارب، والتي استهدفت فيها القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد “المكنى أبوعمر”.

وأوضحت القيادة العامة، أن العملية بدأت في الساعة الخامسة صباحا، عبر مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة، والتي نفذت فيها استهداف القيادي الإرهابي “ابوعمر” أحد ابرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت داعش على المدينة في سنة2015.

وأشارت القيادة العامة، في بيان لها، حول العملية، إلى أن الإرهابي قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقى العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة.

وكشفت القيادة العامة للجيش الوطني، إن “محمد ميلود محمد”، المكنى “أبو عمر” تلقى دورات إرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت وتربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش.

وأضافت القيادة العامة، أن “محمد ميلود”، عاد إلى مدينة أوباري بعد هزيمة التنظيم في مدينة سرت وقام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وبعمليات إرهابية.

وتابعت القيادة العامة في بيان لها حول تفاصيل استهداف الإرهابي، في عام 2019 اجتمع “أبو عمر” مع “مهدي دنقو أبو البركات” في مدينة أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء “أبو معاذ العراقي” والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي، كما أن لديه علاقة مع “أبو الوليد الصحراوي” آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر.

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