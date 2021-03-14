الدبيبة يلغي لجنة مجابهة «كورونا» التابعة لـ«الوفاق»

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي صدر العام الماضي بإنشاء لجنة مجابهة فيروس «كورونا».
جاء ذلك في القرار رقم 2 للعام 2021، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.
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ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي صدر العام الماضي بإنشاء لجنة مجابهة فيروس «كورونا».
جاء ذلك في القرار رقم 2 للعام 2021، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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