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الدبيبة يلغي لجنة مجابهة «كورونا» التابعة لـ«الوفاق»

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي صدر العام الماضي بإنشاء لجنة مجابهة فيروس «كورونا». 

جاء ذلك في القرار رقم 2 للعام 2021، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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