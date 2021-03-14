ضبط 100 ألف قرص مخدر بحوزة شخص يقيم بمنطقة تيجي

تمكن أعضاء مكتب التحري التابع لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت من ضبط شخص يقيم بمنطقة تيجي وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تقدر بنحو 100 ألف قرص كانت بمركبته الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسوك» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإتمام الإجراءات.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي يبذلها مدير ومنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمحاربة هذه الآفة وضبط جميع من يقوم بالترويج ونشرها داخل المجتمع.

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