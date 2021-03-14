المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حصيلة الإيرادات منذ شهر فبراير الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن الإيراد العام من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير للعام 2021 قد سجلت مستوى 1,235,710,353.98 دولار أمريكي، تم ايداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس، تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها والتي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة مؤخرا.

وبحسب بيان رسمي للمؤسسة، أعلنت أيضا أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 م قد بلغ 7,767,439,801.73 دولار امريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل “الإتاوات” والضرائب، بحسب البيان.

من جهته قال، رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله”: تشرّفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد محمد الدبيّبة بمقرّها في العاصمة طرابلس، وقد كان حديثه واضحا وصريحا في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الانتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع وزارة النفط والغاز وتوسيع امكانات الموارد النفطية الليبية، إن الدور السيادي المتمثل في تراس وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون وفد دولة ليبيا لدى منظمة اوبك في الاجتماعات الوزارية وفي المحافل الدولية الاخرى امر هام وحيوي، يجب ان تكون دولة ليبيا في مصاف الدول الرائدة في الصناعة النفطية”.