موضحًا برنامج عمله.. خالد التيجاني: سأجمع كافة مكونات «الداخلية» وأعطي للشرطي حقه مادياً ومعنوياً

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد التيجاني، في أول تصريح له بعد الإجتماع الأحد الذي ضم الوزراء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وذكر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن «التيجاني» أشار إلى أن برنامج العمل الذي سيقوم به هو “جمع كافة مكونات وزارة الداخلية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وإعطاء حق الشرطي ومنتسبي الوزارة مادياً ومعنوياً”.

وأوضح «التيجاني» قائلًا: “سيتم وضع آلية جمع كافة التسميات بالوزارة وسيعتمد على نظام المحافظات بالمدن الليبية من خلال قوة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة وسنعمل على وقف ومحاربة الجريمة وتقديم المجرمين للمثول أمام العدالة لنيل عقابهم الذي يستحقونه”.