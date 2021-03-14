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مصدر يكشف لـ218 اجتماعاً مهماً على جدول “الدبيبة” بعد أداء اليمين الدستورية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ218 أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يخطط لزيارة تركيا بعد أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في الجلسة المقررة غدا الإثنين، مضيفاً أن الدبيبة تواصل مع الرئيس التركي لـ3 مرات منذ انتخابه.

وسيلتقي الدبيبة خلال الزيارة مع قطبي الخزينة الليبية، مدير المصرف المركزي “طرابلس” الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وسيتم لقاء الثلاثي برعاية تركية.

وتحدث المصدر عن محاولات داخلية للتشويش على حكومة الوحدة الوطنية تقودها شخصيات فاعلة في المشهد السياسي، مشيرا إلى أن هذه المحاولات أثارت حفيظة أنقرة، التي تواصلت سريعاً مع إحدى هذه الشخصيات للتأكيد على أن أي تحرك غير محسوب ضد حكومة الدبيبة لن يُلاقي أي دعم تركي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • من لا يريد ان يصدق بوجود تواطؤ بين  تركيا وأستيفاني في اختيار حكومة الدبيبه فعليه ان يقرأ ما قاله الاتراك للمبعوث الجديد الي ليبيا كوبيش حيث قالوا له ( أما فيما يتعلق بتواجد عناصر أمن اتراك ومدربين في القواعد العسكرية بالخُمس وطرابلس ومصراتة؛ فقد أوضح الجانب التركي للمبعوث الأممي، أن تواجد هذه العناصر قانونيٌ بموجب الاتفاق مع حكومة “الوفاق”، وأن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، أكد التزامه باحترام الاتفاق البحري والأمني، فالرجل تعهد لتركيا حتي قبل ان تعرض مسرحية سرت اعطاء الثقه فالرجل تصرف رئيس حكومه معتمده حتي قبل ان يتم الاعتماد بدليل ان اعتماده الاهم قد صدر من تركيا والأمم المتحده من اليوم الاول لتعيينه

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