مصدر يكشف لـ218 اجتماعاً مهماً على جدول “الدبيبة” بعد أداء اليمين الدستورية

كشف مصدر لـ218 أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يخطط لزيارة تركيا بعد أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في الجلسة المقررة غدا الإثنين، مضيفاً أن الدبيبة تواصل مع الرئيس التركي لـ3 مرات منذ انتخابه.

وسيلتقي الدبيبة خلال الزيارة مع قطبي الخزينة الليبية، مدير المصرف المركزي “طرابلس” الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وسيتم لقاء الثلاثي برعاية تركية.

وتحدث المصدر عن محاولات داخلية للتشويش على حكومة الوحدة الوطنية تقودها شخصيات فاعلة في المشهد السياسي، مشيرا إلى أن هذه المحاولات أثارت حفيظة أنقرة، التي تواصلت سريعاً مع إحدى هذه الشخصيات للتأكيد على أن أي تحرك غير محسوب ضد حكومة الدبيبة لن يُلاقي أي دعم تركي.

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