ليبيا الان

بلدية زليتن تعتمد مشروع تطوير “شعبية الكوبري”

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت بلدية زليتن، مشروع تحسين وتطوير “شعبية الكوبري” إضافة إلى مشروع ذوي الهمم للسنة التانية.

وجاء هذا الاعتماد، خلال الاجتماع عقده عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني وممثل عن مفوضية زليتن للكشافة والمرشدات إضافة إلى الهلال الأحمر بزليتن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

وتطرق الاجتماع، إلى الأفكار والمشاريع من قائمة الخدمات الملموسة التي يقدمها مشروع تقارب للشراكة مع المجلس البلدي زليتن من أبرزها ملف ذوي الإحتياجات الخاصة .

وأكد عميد بلدية زلين، في الاجتماع على أهيمة دعم المشاريع التي تتوافق مع إشتراطات مشروع تقارب لتوطير المدينة وتقديم افضل الخدمات لمواطنيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك