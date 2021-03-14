نشطاء في سبها يُطلقون حملة “فزان” لمجابهة فيروس كورونا

أطلق نشطاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في مدينة سبها ، حملة “فزان لمجابهة جائحة كورونا المستجد”.

واتفق النشطاء، خلال اجتماع عقدوه، لتوحيد مراكز العزل، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات لها “مثل اسطوانات الأكسجين ،والآسرة، والمولدات وكل مايلزم من نواقص لتشغيلها”، ودعمها لسد العجز فيها، وإغلاق قسم الفلترة لحالات الكورونا في مركز سبها الطبي علي وجه السرعة لتفادي الانتشار السريع ولكي لا يتحول إلي بؤرة وباء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة لدعم مراكز العزل تضم متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين للإشراف على توفير الدعم المادي واللوجستي لها من عدة جهات، والتنسيق والإعلان عن حملة شاملة لكافة مناطق فزان للتوعية والرفع من مستوي الثقافة الصحية والنفسية لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد الاجتماع، على أهمية تعقيم المراكز التي تم إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا بها مثل المختبر الطبي ومركز العقم والإشراف علي إعادة فتحها من جديد وفق الإجراءات الاحترازية السليمة.

ودعا النشطاء، إلى مخاطبة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص نشر التوعية وفتح أصوات التكبير لبث روح الطمأنينة في النفوس، والتواصل مع كل الجهات المختصة وعلي رأسها المجلس البلدي سبها ولجنة مكافحة الجائحة من أجل تحميلها المسؤولية وتنفيذ هذه المناشدة والاستغاثة في بحر ثلاثة أيام بالتعاون معها لتنفيذها.

واتفق النشطاء، على تكوين لجنة مشتركة مع أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام لرفع قضية بخصوص المستحقات التي صرفت لمجابهة جائحة كورونا والتي لم تسد عجز المركز الذي استغاث من نقص الاحتياجات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- سبها”.

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