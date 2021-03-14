سيادة القائد العام يستقبل وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة التبو

الرجمة 14 مارس 2021 (وال)- استقبل سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الأحد بمكتبه في الرجمة، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة التبو.

هذا وتم خلال اللقاء، مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد، إضافة لحديث وفد القبيلة عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة، واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد.

وأثنى القائد العام على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة، وقبيلة التبو على وجه الخصوص، لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية .

بدوره، ثمّن وفد مشايخ وأعيان قبائل التبو كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن. (وال- الرجمة) ر ت

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