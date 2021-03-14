اللواء أحمد المسماري: مجموعة عمليات المهام الخاصة استهدفت قيادي في تنظيم داعش المكنى أبو عمر في أوباري

بنغازي 14 مارس 2021 (وال)- أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد، أن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قامت بعملية نوعية في مدينة أوباري تحديدًا في حي الشارب، حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد “المكنى أبو عمر”، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في عام 2015.

وقال المسماري إن الإرهابي أبو عمر قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي، وإصابته بطلق ناري في البطن، ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة، كما تلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم في سرت.

وأشار المسماري إلى أن الإرهابي أبو عمر تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها، إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني في سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من تنظيم داعش، بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا. (وال- بنغازي) ر ت

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