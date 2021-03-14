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الترهوني تؤكد بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى مدينة طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمقررة غدا الإثنين .

وقالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الترهوني إن أعضاء في المجلس بدأوا بالتوافد إلى المدينة، مشيرة إلى أن عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون جلسة مجلس النواب غدا.

ويضم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 35 وزيرا، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة فيما حازت النساء 5 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.

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  • حكومه مرفوع عنها القلم حتي من غير قسم اليمين ماشي حالها ومجازه من قبل الأمم المتحده ومن قبا تركيا وهذا يكفي فهي ليست بحاجه لا الي ثقة النواب ولا الي قسم اليمين ومن لا يريد ان يصدق بوجود تواطؤ بين تركيا وأستيفاني في اختيار حكومة الدبيبه فعليه ان  يقرأ ما قاله الاتراك للمبعوث الجديد الي ليبيا كوبيتش حيث قالوا له ( أما فيما يتعلق بتواجد عناصر أمن اتراك ومدربين في القواعد العسكرية بالخُمس وطرابلس ومصراتة؛ فقد أوضح الجانب التركي للمبعوث الأممي، أن تواجد هذه العناصر قانونيٌ بموجب الاتفاق مع حكومة “الوفاق”، وأن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، أكد التزامه باحترام الاتفاق البحري والأمني، فالرجل تعهد لتركيا حتي قبل ان تعرض مسرحية سرت اعطاء الثقه فالرجل تصرف رئيس حكومه معتمده حتي قبل ان يتم الاعتماد بدليل ان اعتماده الاهم قد صدر من تركيا والأمم المتحده من اليوم الاول لتعيينه

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  • حلف اليمين اجراء روتيتى والحكومة بدأت بالفعل فى ممارسة عملها ومن يوم الثلاثاء سبكون بصفة شاملة رغم انف خايب الحشرى الذى اصبح عاطلا هو وعصابته من مجلس الخرفان حريم السلطان ومانراه الان ان الاخوان فى كل مكان حتى فى تركيا نفسها راينا مذيع اخوانى يقول لاخر استعد ليتن تسليمك فى شوال .وطبعا الخوان ليس لهم اى وزن ويسهل التضحية بهم فى اى صفقة رغم مانراه الان من مديح من الكلاب المسعورة للسيسى والجيش المصرى عكس ماكان من سنوات فهم اشبه بفرعون وهو يغرق يؤمن بالله بعد فوات الاوان

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