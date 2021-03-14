المسماري: خطر الإرهاب مازال قائما ومواجهته تحتاج وقتا

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن بلاده ما زالت في صراع مع مجموعات إرهابية مسلحة في الداخل الليبي وتشكل خطرا على الدول المجاورة.

وأضاف المسماري في تصريحات صحفية، إن الجيش مازال “يحارب بؤرا إرهابية مسلحة جاءت إلى ليبيا من دول مختلفة لتنفيذ أجندتها”، وتهدف إلى “استغلال الأراضي الليبية للهجوم على دول الجوار”.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي “أن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى المزيد من الدعم، مؤكدا أن الإرهاب ليس من السهل القضاء عليه بعملية أو اثنتين”.