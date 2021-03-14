بعد أداء القسم في طبرق.. «حمودة»: الثلاثاء الحكومة تمارس مهامها رسميًا بطرابلس

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، حضور كافة التشكيلة الحكومية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لـ جلسة مجلس النواب بطبرق لأداء القسم القانوني.

وقال «حمودة» في منشور عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي، لحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، اليوم الإثنين، إن “كافة التشكيلة الحكومية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة لجلسة مجلس النواب الليبي في مدينة ‎طبرق الاثنين لأداء القسم القانوني على أن تتسلم مهامها رسميا يوم الثلاثاء في العاصمة ‎طرابلس لمباشرة العمل”.