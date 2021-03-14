السفير الألماني عن أداء اليمين الدستورية: طبرق مكان رمزي يوضح التنوع الإقليمي

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، إن الأنظار تتجه اليوم إلى طبرق ، حيث ستؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية، مكان رمزي للغاية، يوضح التنوع الإقليمي لليبيا، متمنيًا لجميع المشاركين حفل رسمي وسلمي.

وفى وقت سابق، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر:” مبروك لكافة ليبيا، تصويت تاريخي ودليل على الوحدة الوطنية ووعد للمستقبل، الآن فرصة كبيرة ومسؤولية كبيرة للحكومة المؤقتة والبلد بأسره، ألمانيا ستواصل الوقوف بجانبكم”.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، وتعهد قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.