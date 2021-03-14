سيادة القائد العام يصدر تعليماته بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي لمدة شهر واحد

الرجمة 15 مارس 2021 (وال)- أصدر سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، تعليماته بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني مدينة بنغازي وذلك لمدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وجميع المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة، وذلك سعيًا من سيادته لدعم الإجراءات الأمنية.

وأمر سيادة القائد العام بضرورة إلزام جميع الوحدات العسكرية؛ بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، إضافة إلى ضرورة إلصاق شعار الوحدة التابعة لها، على أن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وشدّد سيادته على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض تابعة للنيابة العسكرية بالأمن الظاهر، وحسب الإجراءات القانونية، وكل من يخالف هذه الأمور سيعرض نفسه للمحاسبة والمحاكمة. (وال- الرجمة) ر ت

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