رئيس وزراء الجزائر لـ «الدبيبة»: مستعدون لدعم مساعيكم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري عبد العزيز جراد، هنأه خلالها على نيل حكومته الثقة من مجلس النواب.

وأكد موقع “سبق برس” الجزائري، أن “رئيس الحكومة هنأ نظيره الليبي على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي”، مجددا التأكيد على “مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه”.

وجدد رئيس الوزراء الجزائري، التذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، مشيرا إلى “استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائياً من الأزمة، التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته مع التنويه بضرورة وضع حدّ للتدخلات الأجنبية”.

وأكد الطرفان عزمهما على العمل سوياً على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.