«القويري»: دراويشنا لا يطالبون بمحاسبة عصابة الفرقاطة ومافيا الثني بل يبحثون عن الوهم في المقابر

هاجم عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، السلطات السعودية ممثلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، تعليقاً على تدشين الأخيرة برنامج “حصين” لفك السحر وتطهير المقابر من الأعمال.

غرد “القويري” قائلاً: “أصل الاختراع جايكم من هنا!.لا أحد من شعبهم يسأل عن نصف تريليون تبخرن مع ايفانكا وأبوها، مشغولين بفك السحر، ويكررون نفس الفيلم فدراويشنا لا يطالبون بمحاسبة عصابة الفرقاطة ومافيا الثني والعساكر سوسة على عشرات المليارات، والتلاعب بالفواتير وأموال الليبيين؟ ويبحثون عن الوهم في المقابر” وفق قوله.