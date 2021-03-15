«البشتي»: ما لم يتم إخراج المرتزقة فوراً ستصبح الحلول مجرد هروب للأمام

دعا عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي، إلى خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا فوراً، وسحب السلاح من كل الليبيين، ليكون وجوده حكراً على الدولة فقط.

كتب البشتي، على حسابه بـ”فيسبوك”: “ما لم يتم إخراج كل المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم سلطة الغرب وسلطة الشرق من كل ليبيا وفوراً، وما لم يتم إيجاد تصور وطريقة لسحب كل السلاح من كل الليبيين وقريبا ، ليبقى حكرا فقط على المؤسسات الرسمية من جيش وشرطه والتابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، ويكون عناصرهما من حاملي أرقام ورتب في الجيش والشرطة . ما لم يتم ذلك، ستكون الحلول مجرد هروب إلى الأمام ولن تدوم طويلاً”.