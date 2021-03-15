«المحجوب»: إزالة السواتر وإعادة تمركز القوات تمهيداً لفتح الطريق الساحلي خلال أيام

قال خالد المحجوب مدير إدارة الشئون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، إن: “ما يخص 5+5 مسألة حساسة ومهمة، وأول ما تفاءل به الليبيون ورأوا فيه نقاط هامة لتحقيق استقرار البلد، ولا يزال الاجتماعات تبحث آلية عملة المراقبين الدوليين الذين سيشرفوا على تنفيذ مخرجاتها”.

أضاف “المحجوب” في مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث” أمس الأحد: “تم بدء نقاش فتح الطريق الساحلي، خاصة بعد نزع الألغام، وهناك خطوة تأمين الطريق لحوالي 5 كيلومترات أو أكثر، وخلال الأيام المقبلة، سيتم تحديد موعد لفتح الطريق، واستكمال إزالة السواتر وتحديد مواقع إعادة تمركز القوات ونزع الألغام”.