91 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 91 إصابة بفيروس «كورونا» وست حالات وفاة في بلديات الجنوب أمس الأحد.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، الثلاثاء، 336 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 245 عينة، فيما تماثل للشفاء 50 مصابا، حسب بيان للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من سبها بـ67 حالة، وثمان حالات في الشاطئ، وسبع حالات في الغريفة، وخمس حالات في بنت بيه، وحالتان في تمنهنت، وحالة في كل من الزيغن والجفرة، بينما جاءت الوفيات الست في سبها.

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