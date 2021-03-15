النائبة «صباح»: جلسة طبرق سيحضرها سفراء أمريكا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا

أكدت نائب مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة، أن جلسة المجلس المزمع عقدها اليوم الاثنين في طبرق لأداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، سيحضرها سفراء أمريكا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا.

وقالت جمعة في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: “إن جلسة مجلس النواب الليبي التي ستعقد الاثنين في مدينة طبرق لإداء القسم القانونية لحكومة الوحدة الوطنية أمام البرلمان ستكون بحضور سفراء عدة دول”.

وأضافت “على رأس هؤلاء السفراء، السفير الأمريكي والفرنسي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوربي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي للسفراء”.