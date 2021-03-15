أجواء باردة شمالا مع رياح نشطة السرعة على بعض مناطق الساحل

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة نسبيا على مناطق الشمال مع رياح شمالية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادة عن المركز يكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل السحب وتتكاثر أحيانا .

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21) م.

أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار ليلة الغد وصباح الأربعاء.

والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى (50) كيلومتر/ الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 21) م، وتصل على جالو والجغبوب إلى (24) م.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأربعاء، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-27) م.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 32) م وتسجل انخفاض يوم الغد.