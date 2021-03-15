«مدراء الثقافة»: نطالب «الدبيبة» بتعيين «أونيس» وكيلاً للوزارة لاستكمال برامج التنمية الثقافية

أصدر مدراء مكاتب الثقافة والإدارات والمراكز البحثية والثقافية التابعة، وموظفي ديوان الهيئة العامة للثقافة، التابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بياناً طالبوا فيه بتعيين رئيس الهيئة حسن أونيس، وكيلاً للوزارة، بدعوى استكمال برامج التنمية الثقافية التي بدأها، وفق قولها.

أضاف “البيان” الذي وجهوه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: “في الوقت الذي نبارك لكم فيه على ثقة نواب الشعب الليبي لتوليكم مهمة قيادة المرحلة القادمة في هذا الوقت المهم من تاريخ ليبيا، وايماءاً على ما ابديتموه من دراية واستعداد لدراسة كل ما يتعلق بقطاعات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة “.

وواصل “المدراء”: “وإذ نرحب بالسيدة مبروكة توغي عثمان وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، والمساهمة معها في نجاح العمل بالهيئة، نحن مدراء مكاتب الثقافة في المدن الليبية ومدراء الإدارات والمراكز الثقافية والبحثية التابعة للهيئة العامة للثقافة – الموقعين أدناه – ونحن نتأهب لمواصلة عملنا الثقافي والإبداعي في كل المدن الليبية لإيصال رسالتنا الثقافية والإعلامية والفنية الملتزمة بتواثب الوطن، وتعزيز دور الثقافة في إنجاح المرحلة الراهنة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ، واستكمالاً لما انجزناه من عمل مع اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة ضمن خطط التنمية الثقافية في الفترة الماضية ، فإننا نطالب من سيادتكم تسمية السيد حسن فرج أونيس وكيلاً عاماً لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الأمر الذي سيساهم في استكمال برامج التنمية الثقافية والتوعية التي بلغت مراحل مهمة وتحتاج الآن لاستقرار إداري داخلي لنجاحها وتحقيق أهدافها المتناغمة مع تطلعات حكومة الوحدة الوطنية ” على حد تعبيرهم.