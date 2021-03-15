«بليحق»: عدد من السفراء سيحضرون جلسة طبرق عبر تقنية «الزوم»

صرح المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق بأن اليوم ستنعقد جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وقال بليحق : “ستشهد جلسة اليوم حضور دولي موسع ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين يسيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي”.