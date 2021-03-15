بليحق يكشف تفاصيل جلسة آداء اليمين القانوني لحكومة الدبيبة اليوم في طبرق

ليبيا – كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق تفاصيل جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

بليحق قال في تصريح للمركز الإعلامي للبرلمان بأنه ستشهد جلسة اليوم حضور دولي موسع ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين.

وأكد بليحق على أن السفراء سيحضرون مع مجلس النواب مراسم آداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، كما ستشهد الجلسة حضور سفراء آخرين عبر تقنية الزوم بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية