“الرقابة” تُطلق برنامجها التدريبي الأول للعام الجاري

شهدت قاعة الاجتماعات بهيئة الرقابة على الأغذية، صباح يوم الأحد، انطلاق دورة إعداد وكتابة التقارير والمراسلات، والتي تعدّ أولى الدورات التدريبية للعام 2021.

وسيُشرف على الدورة، التي تستهدف 40 موظفًا، قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع مُدرّبين مُتخصّصين تابعين للهيئة.

وستستمر الدورة لمدة أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية، وتشتمل على عدة محاور مهمّة؛ أبرزها أساليب وأدبيات العمل الرقابي، إعداد وكتابة المذكرات الإدارية، إعداد وكتابة المراسلات الإدارية، خطوات إعداد وكتابة التقارير الرقابية، إعداد وكتابة الطلب الكتابي، التقارير الرقابية، إعداد وكتابة محاضر الاجتماعات، مهارات الاتصال الأساسية، ومفاهيم أساسية عن التقارير.

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