لجنة الـ10 تجتمع ليومين بمقرها في سرت لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي

ليبيا – عقدت لجنة الـ10 العسكرية المشتركة اجتماعها الثالث في مدينة سرت الأحد بحضور وفد البعثة الأممية برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” وتابعته صحيفة المرصد، فقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية، مبينًا أن الاجتماع هو في إطار الجولة الثامنة للمناقشة على مدى يومين بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الثاني.

ومن بين ذلك خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وتدارس جهود استمرار وقف إطلاق النار ونتائج عمل فريق إزالة الألغام والمخلفات، تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية