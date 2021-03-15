استحقاقات المسار العسكري المُلحّة على طاولة 5+5 في سرت

تقرير 218

وصل وفدان عسكريان إلى مدينة سرت، صباح أمس، حيث وصل وفد من طرابلس برئاسة أحمد أبوشحمة، وآخر من المنطقة الشرقية برئاسة امراجع العمامي، استعداداً لعقد اجتماع لجنة 5+5 العسكرية.

الوفدان المنصهران في لجنة عسكرية مشتركة؛ سبق أن التقيا بشكل مباشر دون ميسر حوارات أو جهة ثالثة محايدة؛ وتوصلّا إلى جملة تفاهمات نظرية، يُقال عنها إنها مُشجّعة لمرحلة قادمة تكون خالية من قعقعات السلاح، وتهيئ الفرصة لقدوم أشهر من الهدوء، قبل انتخابات منتظرة في 24 ديسمبر.

الشخصيات العسكرية المُمثّلة للجيش الوطني وحكومة “الوفاق”، توصلت في آخر اجتماع؛ إلى ضرورة إزالة الألغام عن الطريق الساحلية، وفعلاً، بذلت مفارز الهندسة العسكرية جهودًا، خلال الشهر الماضي، وتم إنجاز جزء كبير من المهمة، وفعلاً تمت بالأمس، مُناقشة فتح الطريق الساحلية الرابطة بين سرت ومصراتة؛ لتسهيل الحياة على المواطنين.

لجنة “5+5″؛ تُناقش كذلك في هذه الجولة مسألة وجود المرتزقة في ليبيا واستحقاقات المسار العسكري المُلحّة “جمع السلاح المبعثر، وكفّ التدخلات الخارجية، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة”.

هذه الاجتماعات؛ سبقها وصول وفد أممي إلى كل من طرابلس وبنغازي، حيث عقد لقاءات، قال عنها اللواء فرج الصوصاع، إنها كانت إيجابيةً ومشجعةً مع عسكريي اللجنة المشتركة.

وأضاف “الصوصاع” لـ”218″ أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها ليست إلا مسألة وقت لتحقيق الاستحقاقات المُتّفق عليها في مخرجات جنيف، والتي تم التوقيع عليها، في شهر أكتوبر الماضي.

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