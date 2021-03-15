خلال لقاء بالمشير حفتر.. قبائل التبو تجدد دعمها لجهود القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

ليبيا – أكدت قبائل التبو دعمها للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن في كافة ربوع ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن القيادة أتى موقف هذه القبائل خلال استقبال المشير حفتر لوفد مشائخها وأعيانها، لبحث عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين، في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد، مع تجديد الوفد لدعم جهود المؤسسة العسكرية لتخليص البلاد من الإرهابيين.

وشدد الوفد على ضرورة ديمومة التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمراره للحفاظ على أمن ليبيا، فيما أثنى المشير حفتر على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الشريفة في الجنوب بشكل عام، وجهود أبناء قبيلة التبو لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية